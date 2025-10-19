Negare l’evidenza non depone bene men che meno se lo si fa per pregiudizio

È dall’inizio del mese che il funzionamento della “Macchina Italia” sta ricevendo attestazioni di consenso per il suo buon funzionamento e non solo dall’ interno della UE. Le stesse vanno a corroborare le comprensibili soddisfazioni degli artefici per i risultati che il Paese sta ottenendo, soprattutto nello scacchiere economico internazionale. Non saranno il massimo di quanto si potrebbe ottenere, è giusto precisarlo, ma in un momento di affanno come quello attuale per il mondo intero, non rappresentano poco. Tanto più l’enunciato si conferma, se si osservano con un minimo di attenzione distaccata le varie disfunzioni che si stanno succedendo in Francia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it