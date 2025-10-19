Neapolis Marathon festa keniana sul traguardo di piazza del Plebiscito
Festa keniana alla Union Gas e Luce Neapolis Marathon 2025. A trionfare nella quinta edizione della maratona partenopea sono stati, infatti, i favoriti della vigilia. E l’hanno fatto surclassando la concorrenza. In campo maschile a vincere è stato Gilbert Masai, classe 1989, capace di chiudere i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
