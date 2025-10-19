Nathaly Caldonazzo sposerà il fidanzato Filippo | Avevo smesso di credere nell' amore

Dopo undici mesi di amore, la 56enne ha deciso di convolare a nozze per la prima volta. L'annuncio a Verissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nathaly Caldonazzo sposerà il fidanzato Filippo: "Avevo smesso di credere nell'amore"

Contenuti che potrebbero interessarti

Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre". Nathaly Caldonazzo racconta a Verissimo la proposta di matrimonio che le ha cambiato la vita. L’attrice, 56 anni, rivela di aver accettato la proposta del compagno Filippo, con cui sta da meno di un an Vai su Facebook

Nathaly Caldonazzo sposerà il compagno Filippo, come è nato l’amore: “Ho fatto di tutto per mandarlo via” - La showgirl ha annunciato a Verissimo le nozze con il compagno Filippo, a cui è legata da meno di un anno e che non fa parte ... Da fanpage.it

Verissimo, Nathaly Caldonazzo: “Non credevo più nell’amore, invece a maggio mi sposo!”. Poi fa una dolorosa confessione - Verissimo, Nathaly Caldonazzo: “Non credevo più nell’amore, invece a maggio mi sposo! Come scrive isaechia.it

Chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo/ Caterina Balivo: “4 mesi e già un anello? Filippo fa sul serio!” - Questo pomeriggio la 56enne attrice parla a "Verissimo" dell'uomo entrato nella sua vita da qualche mese ... Come scrive ilsussidiario.net