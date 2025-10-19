Nathaly Caldonazzo sposerà il compagno Filippo come è nato l'amore | Ho fatto di tutto per mandarlo via

Nathaly Caldonazzo si sposa. La showgirl ha annunciato a Verissimo le nozze con il compagno Filippo, a cui è legata da meno di un anno e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lui, però, la conosce da molto più tempo: ecco come si sono incontrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre". Nathaly Caldonazzo racconta a Verissimo la proposta di matrimonio che le ha cambiato la vita. L’attrice, 56 anni, rivela di aver accettato la proposta del compagno Filippo, con cui sta da meno di un an - facebook.com Vai su Facebook

Nathaly Caldonazzo sposerà il compagno Filippo, come è nato l’amore: “Ho fatto di tutto per mandarlo via” - La showgirl ha annunciato a Verissimo le nozze con il compagno Filippo, a cui è legata da meno di un anno e che non fa parte ... Scrive fanpage.it

Nathaly Caldonazzo si sposa con Filippo. L’annuncio a sorpresa a Verissimo: “Avevo smesso di credere nell’amore” - L’annuncio a sorpresa a Verissimo e la confession: “Avevo smesso di credere nell’amore” ... Come scrive dilei.it

Nathaly Caldonazzo sposa Filippo: la data del matrimonio - Grande felicità per Nathaly Caldonazzo che, nello studio di Verissimo oggi, ha annunciato anche la data del suo matrimonio! Segnala ultimenotizieflash.com