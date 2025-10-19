Nathaly Caldonazzo sposerà il compagno Filippo come è nato l'amore | Ho fatto di tutto per mandarlo via

Nathaly Caldonazzo si sposa. La showgirl ha annunciato a Verissimo le nozze con il compagno Filippo, a cui è legata da meno di un anno e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lui, però, la conosce da molto più tempo: ecco come si sono incontrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

