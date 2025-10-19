Natalia Estrada il vero ciclone | Ora sono una cowgirl

Natalia Estrada ce la ricordiamo - bella, elegante e sensuale- ballare sulle note di “The Rhythm Is Magic” nella scena cult del film “Il ciclone” e, poi, in tutte le trasmissioni tv più importanti degli Anni ’90 e 2000. Una vita lontana che ora, però, non le appartiene più perché, da 18 anni, ha scelto l’aria aperta, i cavalli, la campagna («Ma non rinnego il passato»). Dopo il matrimonio con Mastrota («Mia figlia Natalia ha 30 anni e sono nonna di due nipotini») e la relazione con Paolo Berlusconi, adesso Natalia, che ha 53 anni e sfoggia un look da cowgirl (restando sempre bella, elegante e sensuale), vive col compagno Drew Mischianti e si gode la natura in un ranch del Basso Monferrato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Natalia Estrada, il vero "ciclone": "Ora sono una cowgirl"

