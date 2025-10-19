Nascondeva nell’auto dodici dosi di cocaina

È bastato un controllo di routine, una di quelle verifiche che la polizia locale effettua ogni giorno sulle principali arterie cittadine, per far emergere un nuovo episodio legato al traffico di droga. È accaduto ieri mattina a Bellaria, poco dopo le 10.30, lungo la via Ravenna, in direzione San Mauro Mare. Una pattuglia dei vigili bellariese, impegnata nei servizi mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha fermato un’utilitaria per un normale controllo. Alla guida un cittadino albanese di 40 anni, residente fuori comune. Fin dai primi momenti l’uomo è apparso in evidente stato di agitazione: risposte confuse, mani che tremavano e un tentativo maldestro di evitare lo sguardo degli agenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

