Nasce Parma città dei quartieri | 9 associazioni unite per riaccendere la città
Parte ufficialmente il progetto “Parmacittà dei quartieri”, una rete composta da nove associazioni cittadine, distribuite in tutte le zone di Parma, con l’obiettivo comune di restituire energia, vitalità e partecipazione a una città che rischia di spegnersi. L’iniziativa, nata da un’idea del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Università di Parma, nasce il progetto “UniPRovando”: aperte le iscrizioni - X Vai su X
Dove la tecnologia incontra la precisione. Ogni impianto dentale nei Centri AKOS Dental Care di Parma e Casalmaggiore nasce da una progettazione digitale su misura. Grazie a TAC 3D e software di chirurgia guidata, definiamo posizione, inclinazione e p - facebook.com Vai su Facebook