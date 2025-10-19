Nasce Parma città dei quartieri | 9 associazioni unite per riaccendere la città

Parmatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte ufficialmente il progetto “Parmacittà dei quartieri”, una rete composta da nove associazioni cittadine, distribuite in tutte le zone di Parma, con l’obiettivo comune di restituire energia, vitalità e partecipazione a una città che rischia di spegnersi. L’iniziativa, nata da un’idea del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Nasce Parma Citt224 Quartieri