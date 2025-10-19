Nasce l’alleanza nella GDO Accordo tra Etruria Retail e GMF

L’accordo siglato tra Etruria Retail e GMF società del Gruppo Unicomm, segna l’avvio di un nuovo percorso commerciale nelle regioni Umbria, Lazio, Toscana e Marche e dà vita a una rete di oltre 400 punti vendita e 12 Cash & Carry, consolidando una presenza già radicata e capillare nel Centro Italia. I negozi affiliati Etruria Retail avranno, a partire da gennaio 2026, le insegne Famila e A&O. Con un fatturato stimato di un miliardo, le due aziende, entrambe fortemente legate ai territori in cui operano, sono state capaci di evolversi nel tempo mantenendo solidi i valori fondanti. L’intesa punta a generare ricadute positive per l’intero ecosistema economico di riferimento, creando nuove opportunità di crescita condivisa per soci, clienti, fornitori e dipendenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

