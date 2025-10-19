Napoli verso il Psv superare il ko e rilanciare Hojlund

Tempo di lettura: 3 minuti Giocare senza determinazione il primo tempo e subire il gol, affrontare attaccando tutta la ripresa ma senza segnare. E’ un Napoli che riparte male dopo la sosta per le nazionali con il ko a Torino, il terzo di fila in trasferta dopo il Manchester City e il Milan e che ora deve riprendere subito il ritmo visto che martedì torna la Champions con la sfida in casa del Psv Eindhoven. Una delle partite determinanti per l’obiettivo di qualificazione del club azzurro, che in questi due giorni deve però fare i conti anche con l’affollata infermeria. Politano e Buongiorno sono entrati ieri nel finale e pronti per l’Olanda, dove il tecnico Conte punta a recuperare dal 1? anche Hojlund, che si è riposato dall’affaticamento dopo il doppio impegno con le nazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it