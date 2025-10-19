Napoli Vasto sorpreso con hashish in via Milano | Polizia arresta un 27enne

Durante i controlli straordinari della Questura di Napoli, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno fermato un giovane con droga e denaro contante.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne gambiano, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fermo in via Milano. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un controllo del territorio, hanno notato in via Milano un giovane che, con atteggiamento sospetto, cedeva un involucro in cambio di una banconota a un altro soggetto, subito allontanatosi frettolosamente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it