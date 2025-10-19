Napoli tabù Baroni per Conte E Lucca scontenta perfino De Bruyne

Napoli, 19 ottobre 2025 - Nel calcio le statistiche e i tabù sono fatti per essere sovvertiti e infranti, ma evidentemente non sempre: lo a bene Antonio Conte, che quando sull'altra panchina scorge  Marco Baroni vede i proverbiali sorci verdi. Granata, in questo caso.   Conte e il tabù Baroni: i precedenti.   Grazie al grande ex Giovanni Simeone, che conferma così un altro vecchio brocardo del calcio segnando contro il suo passato, il Torino ha infatti battuto il Napoli, regalandosi il secondo successo in campionato: il precedente era maturato in casa della Roma, l'altra squadra prima dell'inizio di questo turno di campionato piazzata a quota 15 punti in classifica e destinata a mantenere lo stesso bottino al termine dello stesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

