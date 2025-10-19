Napoli San Giovanni a Teduccio trovati hashish e munizioni in uno stabile abbandonato
Durante un controllo in corso Protopisani, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno rinvenuto droga e proiettili nascosti da ignoti. Proseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un controllo in corso Nicolangelo Protopisani, hanno effettuato un sopralluogo presso uno stabile in stato di abbandono. Il sequestro. All’interno dei locali, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato — ad opera di ignoti — sei panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 700 grammi, e 33 munizioni di vario calibro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
