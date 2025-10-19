Napoli-Roma Femminile 1-3 giallorosse a punteggio pieno | decisive Corelli e Dragoni

La Roma Femminile non si fa condizionare dalla sconfitta in Women’s Champoions League contro il Barcellona e reagisce immediatamente trovando la terza vittoria consecutiva in campionato. Le giallorosse superano 3-1 il Napoli salendo così a punteggio pieno e confermandosi in vetta alla classifica nonostante le diverse assenze che potevano rendere questo match ulteriormente complicato. Dopo un primo tempo senza reti la formazione di Rossettini si scatena nella ripresa riuscendo a trovare la via del gol con la doppietta di Corelli e lo spunto di Dragoni. Il match si sblocca al primo minuto del secondo tempo proprio con la classe 2006, che è brava a sfruttare l’assist di Bergamaschi portando in vantaggio la Roma Femminile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Napoli-Roma Femminile 1-3, giallorosse a punteggio pieno: decisive Corelli e Dragoni

