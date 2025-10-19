Napoli quanto manca Rrahmani | emerge un dato allarmante dopo 7 giornate

Il Napoli sta affrontando una fase difensiva complicata da quando Amir Rrahmani si è infortunato. Dopo 7 partite senza il centrale tra Serie A e Champions League, i numeri parlano chiaro: la squadra ha subito ben 10 gol. In campionato, sono già 7 i gol incassati, e la preoccupazione cresce se si considerano i numeri dello scorso anno. La difesa del Napoli senza Rrahmani. Il Napoli ha visto la propria solidità difensiva compromettersi in modo evidente da quando Amir Rrahmani è stato costretto a fermarsi per infortunio. Se guardiamo i numeri, la sua assenza ha avuto un impatto diretto sul rendimento della squadra, soprattutto nel reparto difensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

