Napoli quanto manca Rrahmani | emerge un dato allarmante dopo 7 giornate
Il Napoli sta affrontando una fase difensiva complicata da quando Amir Rrahmani si è infortunato. Dopo 7 partite senza il centrale tra Serie A e Champions League, i numeri parlano chiaro: la squadra ha subito ben 10 gol. In campionato, sono già 7 i gol incassati, e la preoccupazione cresce se si considerano i numeri dello scorso anno. La difesa del Napoli senza Rrahmani. Il Napoli ha visto la propria solidità difensiva compromettersi in modo evidente da quando Amir Rrahmani è stato costretto a fermarsi per infortunio. Se guardiamo i numeri, la sua assenza ha avuto un impatto diretto sul rendimento della squadra, soprattutto nel reparto difensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
Un nuovo infortunio colpisce il Napoli: ecco chi manca stavolta - facebook.com Vai su Facebook
SKY - Bergomi: "Al Napoli manca uno come Rrahmani, sempre attento a certi livelli" https://ift.tt/c7QpWbw - X Vai su X
Napoli, Conte recupera due pilastri ma senza Rrahmani la difesa trema: ecco a quando slitta il rientro - Buongiorno e Politano saranno a disposizione per la gara col Torino che aprirà un ciclo terribile per gli azzurri, mentre il centrale kosovaro potrebbe tornare in campo solo con l’Inter ... Si legge su sport.virgilio.it
Sky, Bergomi: “Al Napoli manca uno come Rrahmani. Senza doppio impegno a Milano…” - Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato del Napoli: "Al Napoli manca Rrahmani. Da tuttonapoli.net
Napoli, infortunio per Rrahmani: lascia in anticipo la nazionale - Una notizia arrivata dal ritiro del Kosovo, ora ufficiale: dopo gli esami medici effettuati a Pristina, è stato deciso che il capitano della ... Segnala corrieredellosport.it