Napoli quando rientrano McTominay e Hojlund? Uno può può farcela col PSV l’altro…
Napoli, quando rientrano McTominay e Hojlund? Uno può può farcela col PSV, l’altro. Le ultime sulle condizioni dei due big infortunati Piove sul bagnato in casa Napoli. Contro il Torino è arrivata la seconda sconfitta in campionato, un pesante stop figlio anche delle tante assenze per infortunio che stanno falcidiando la rosa di Antonio Conte. Proprio alla vigilia della trasferta in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Napoli, rientrano i Nazionali: Politano e Buongiorno verso il recupero ? A Castel Volturno si riempie di nuovo: tornano ad allenarsi Hojlund, Gilmour e McTominay, reduci dagli impegni con Danimarca e Scozia. Buone notizie anche per Politano e Buong - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, #Rrahmani: "Se rientro con l'#Inter? Non lo sappiamo, l'importante è non rischiare nulla" - X Vai su X
Napoli, infortunio McTominay e Hojlund: quando rientreranno i due azzurri? - inviato a Torino Mettiamola così: almeno in Olanda, tra 48 ore, potranno essere freschi. ilmattino.it scrive
Conte perde Hojlund e McTominay poco prima di Torino-Napoli: nemmeno in panchina, le condizioni - Brutta doppia tegola improvvisa per il Napoli di Antonio Conte: poco prima della partita contro il Torino, nelle distinte ufficiali non sono apparsi i ... fanpage.it scrive
Torino-Napoli, McTominay e Hojlund infortunati: neanche in panchina - Antonio Conte costretto a cambiare i suoi piani per Torino- Da calciomercato.it