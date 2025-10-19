Napoli ora è ufficiale | doppio rinnovo arrivato decisivo Conte!

Il Napoli non lascia nulla di intentato e si assicura le prestazioni future di due giovani calciatori partenopei. Il club, con un annuncio sui propri canali ufficiali, rende noto il prolungamento del contratto di Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. I due giovani calciatori affidano così il proprio futuro al Napoli, rinnovando fino al 2030 con il club allenato da Antonio Conte. Quest’ultimo ha spesso elogiato i due calciatori, dunque appare chiaro il suo coinvolgimento nel rinnovo dei due giovani giocatori. C’è il doppio rinnovo: Vergara e Ambrosino prolungano fino al 2030. Come annunciato direttamente dal club partenopeo, Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino hanno rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il Napoli, entrambi fino al 2030. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, ora è ufficiale: doppio rinnovo arrivato, decisivo Conte!

