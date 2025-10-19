Antonio Corbo su Repubblica Napoli commenta la sconfitta del Napoli a Torino, la seconda in sette giornate. La seconda consecutiva in trasferta in campionato. Scrive Corbo: Occhi puntati verso il cielo bluastro di Torino, un urlo senza più speranza di ribellione e resa, “Noooo”, nella reazione di Antonio Conte c’è tutta questa partita che il Napoli non tollera, né sa spiegarsi, una serie di inciampi e contrattempi che subisce come la trama di una oscura maledizione. Avrà tempo, forza e animo per riunirsi nella sua orgogliosa identità di squadra che sapeva vincere anche giocando male. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, mercato pasticciato e confuso raccontato con molta enfasi da chi l’ha diretto (ossia Manna) – Corbo