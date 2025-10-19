Napoli mercato pasticciato e confuso raccontato con molta enfasi da chi l’ha diretto ossia Manna – Corbo
Antonio Corbo su Repubblica Napoli commenta la sconfitta del Napoli a Torino, la seconda in sette giornate. La seconda consecutiva in trasferta in campionato. Scrive Corbo: Occhi puntati verso il cielo bluastro di Torino, un urlo senza più speranza di ribellione e resa, “Noooo”, nella reazione di Antonio Conte c’è tutta questa partita che il Napoli non tollera, né sa spiegarsi, una serie di inciampi e contrattempi che subisce come la trama di una oscura maledizione. Avrà tempo, forza e animo per riunirsi nella sua orgogliosa identità di squadra che sapeva vincere anche giocando male. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NUOVO STADIO DEL NAPOLI E FUTURO DEL MERCATO CARAMANICO LE PAROLE DEL SINDACO DI NAPOLI, SONO CHIARE: "LA PRESENZA DEL MERCATO CARAMANICO È UN OSTACOLO ALLA SUA REALIZZAZIONE". CI AUGURIAMO CH - facebook.com Vai su Facebook
Mercato importante del Napoli Il pensiero di Conte ? #Conte #NapoliPisa #DAZN - X Vai su X
Napoli-Pisa, Conte: "Mercato importante? Rispetto ad altri non siamo rodati" - Gli azzurri, reduci dall'estenuante partita di Manchester, giocata in 10 uomini per più di un'ora, ... Segnala sportmediaset.mediaset.it
Napoli, Manna: "Premier campionato di riferimento, ma non siamo primi per il mercato" - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN, cominciando con una battuta sul suo stato di forma dopo l'infortunio per un incidente ... Da tuttomercatoweb.com