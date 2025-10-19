Napoli | Lucca 40 milioni l’Inter ha preso a Bonny 23 Venti milioni per Milinkovic quando serviva un terzino destro Libero

Napoli, Lucca 40 milioni, L’Inter ha preso a Bonny 23. Venti milioni per Milinkovic quando serviva un terzino destro (Libero) Su Libero Claudio Savelli analizza criticamente il mercato del Napoli e lo fa dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino: Il Napoli si è fatto un po’ fregare da questa smania di inserire rinforzi. Ha speso tanto e, in alcuni casi, troppo. I 20 milioni per Milinkovic-Savic si potevano investire altrove, soprattutto perché Caprile era stato ceduto per meno della metà. Erano più utili per un terzino destro, peraltro a lungo inseguito, ad esempio: Di Lorenzo le gioca tutte nonostante mostri sempre qualche lacuna, e non è lesa maestà farlo notare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli: Lucca 40 milioni, l’Inter ha preso a Bonny 23. Venti milioni per Milinkovic quando serviva un terzino destro (Libero)

