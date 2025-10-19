Napoli la sconfitta rivela un grande problema | tre i nodi per Conte

Serieanews.com | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ko contro il Torino ha acceso un altro allarme in casa azzurra: il Napoli deve ora correre ai ripari in vista del prosieguo di stagione (Ansa Foto) – SerieAnews Il Torino come il Milan. Non stiamo paragonando certamente le due formazioni, anche perché sarebbe folle farlo. I rossoneri lotteranno per lo scudetto fino a fine stagione ed hanno una rosa ben superiore a quella dei granata. I granata, però, hanno bloccato il Napoli proprio come i rossoneri. Ieri la formazione guidata da Antonio Conte ha incassato la seconda sconfitta stagionale, ancora una volta prima di una gara di Champions League. 🔗 Leggi su Serieanews.com

napoli la sconfitta rivela un grande problema tre i nodi per conte

© Serieanews.com - Napoli, la sconfitta rivela un grande problema: tre i nodi per Conte

Approfondisci con queste news

napoli sconfitta rivela grandeTorino-Napoli 1-0, gol e highlights: la decide una rete dell’ex Simeone - Match equilibrato: il Napoli parte meglio ma non è mai pericoloso, i granata prima colpiscono un palo c ... Riporta sport.sky.it

napoli sconfitta rivela grandeConte bocciato, voti e pagelle dei quotidiani: "Scelta Spinazzola sbagliata" - Brutta sconfitta del Napoli in quel di Torino contro la compagine di Marco Baroni. Si legge su msn.com

napoli sconfitta rivela grandeCruciani avverte: "A Napoli potrebbe esserci una grande sconfitta sportiva". La reazione di Zazzaroni - Nella puntata del podcast Numer1 il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ha fatto una previsione sulla stagione del Napoli. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sconfitta Rivela Grande