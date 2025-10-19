Il ko contro il Torino ha acceso un altro allarme in casa azzurra: il Napoli deve ora correre ai ripari in vista del prosieguo di stagione (Ansa Foto) – SerieAnews Il Torino come il Milan. Non stiamo paragonando certamente le due formazioni, anche perché sarebbe folle farlo. I rossoneri lotteranno per lo scudetto fino a fine stagione ed hanno una rosa ben superiore a quella dei granata. I granata, però, hanno bloccato il Napoli proprio come i rossoneri. Ieri la formazione guidata da Antonio Conte ha incassato la seconda sconfitta stagionale, ancora una volta prima di una gara di Champions League. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Napoli, la sconfitta rivela un grande problema: tre i nodi per Conte