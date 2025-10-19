Napoli in apprensione per McTominay ed Hojlund

Le ultime sulle condizioni dei due azzurri. Il Napoli esce sconfitto dalla trasferta di Torino ma non c’è nemmeno il tempo di riflettere. Martedì c’è . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Altre letture consigliate

IL MATTINO - Napoli, attesa e apprensione per l'infortunio di Politano, la situazione https://ift.tt/d4s0pzV - X Vai su X

Il mondo #Milan è in apprensione per le condizioni fisiche di Fikayo #Tomori, uscito malconcio contro il #Napoli. Scopri le ultime da Milanello in vista della partita di domenica nel nostro articolo. #acmilaninside #rossoneri #notiziemilan Vai su Facebook

Napoli, quando rientrano McTominay e Hojlund? Un può può farcela col PSV, l’altro… - Le ultime sulle condizioni dei due big infortunati Piove sul bagnato in casa Napoli. Si legge su calcionews24.com

Il Napoli soffre senza Hojlund e McTominay, difficile il recupero anche in Champions - Ha indubbiamente una rosa di alto livello ma, e qui bisognerà dare ragione a Conte, c'è da discutere sul fatto che si sia davvero ... msn.com scrive

Napoli, infortunio McTominay e Hojlund: quando rientreranno i due azzurri? - inviato a Torino Mettiamola così: almeno in Olanda, tra 48 ore, potranno essere freschi. Da ilmattino.it