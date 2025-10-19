Durante un’intervista concessa a CBS Sports, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rivelato di aver coltivato anni fa un’ambiziosa idea legata al calcio statunitense. Un progetto ampio e innovativo, che avrebbe potuto estendere il marchio Napoli oltreoceano. L’imprenditore romano ha poi spiegato perché l’iniziativa non si è concretizzata e, nella stessa occasione, ha lanciato un messaggio diretto al sistema calcistico italiano, invitandolo a guardare avanti senza timori. Il sogno americano di De Laurentiis. Il numero uno del Napoli ha raccontato che, circa quindici anni fa, aveva pensato di fondare tre squadre negli Stati Uniti, scegliendo città come Las Vegas, Detroit e Philadelphia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, De Laurentiis e il suo sogno MLS: "Vi svelo un mio desiderio", poi la stoccata al calcio italiano