Polemiche sull’allenatore azzurro, un altro passo falso che preoccupa e gli attacchi giornalistici non mancano Il Napoli incassa la seconda sconfitta in campionato e la terza della sua stagione, con il ko per 1-0 in casa del Torino. Frenata dolorosa e inattesa per gli azzurri, dopo una prestazione negativa, la preoccupazione per le assenze e la perplessità per la gestione e alcune scelte da parte di Conte. L’allenatore è finito nel mirino della stampa ricevendo diverse critiche. Napoli, la stampa demolisce Conte: “Come il peggior Gattuso” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sono tante le firme importanti che, a partita conclusa, si sono scagliate contro di lui. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli, Conte demolito dopo Torino: “Come il peggior Gattuso”