Napoli beffato | il sorpasso del Milan arriva con l’aiuto dell’arbitro FOTO
Il Napoli non è più primo in classifica: la nuova capolista della Serie A è il Milan di Massimiliano Allegri, che ha battuto per 2-1 la Fiorentina. A decidere il match è stata la doppietta di Rafa Leao, con la seconda rete arrivata su un calcio di rigore piuttosto dubbio: il tocco su Gimenez non sembrava assolutamente idonea ad un on field review. L’episodio che ha portato al rigore decisivo. Il tocco di Parisi con la mano su Gimenez sfiora leggermente il volto e lo trattiene leggermente. L’arbitro in campo Marinelli non ha ritenuto questo episodio idoneo all’assegnazione di un calcio di rigore, salvo poi cambiare idea a seguito della chiamata del VAR all’ On Field Review. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
