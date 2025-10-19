Napoli Basket primo successo in campionato | gli azzurri sbancano Treviso

Napolitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primi due punti in classifica per il Napoli Basket. Gli azzurri conquistano il primo successo in campionato vincendo sul campo di Treviso per 79-86. Bellissima prestazione di squadra degli uomini di Magro, che dalla fine del secondo quarto prendono in mano la partita fino alla vittoria. Ben sei i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

napoli basket primo successoBasket, Napoli trova il primo successo in Serie A. Colpo esterno della Germani Brescia a Udine - Si completa anche la domenica di grande basket in Serie A, con due match serali andati in scena in attesa del posticipo tra Virtus Bologna e Vanoli ... Segnala oasport.it

napoli basket primo successoNapoli Basket, primo successo in campionato: gli azzurri sbancano Treviso - Una bellissima prestazione di squadra degli uomini di Magro porta i primi due punti in classifica. napolitoday.it scrive

napoli basket primo successoIl Napoli Basket sbanca Treviso (79-86) e cancella lo zero dalla classifica - Si sblocca il Napoli Basket, gioca una seconda parte di match gagliarda a Treviso, domina a tratti salendo fino al +16, e poi controlla il risultato con qualche patema facendo avvicinare troppo ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Basket Primo Successo