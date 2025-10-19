Napoli 64enne morto in casa per un incendio | l’uomo era già stato salvato pochi giorni fa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della polizia e dei vigili del fuoco. Questa notte, tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, gli agenti del commissariato San Carlo di Napoli sono intervenuti per domare un incendio scoppiato in un appartamento di via Antonio De Curtis. All’interno dell’abitazione è stato purtroppo rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 64 anni, proprietario dell’appartamento, ormai carbonizzato dalle fiamme. Precedente episodio e intervento dei vigili del fuoco. Nei giorni precedenti, i vigili del fuoco erano già intervenuti nello stesso appartamento per un incendio simile: in quell’occasione l’uomo era stato salvato in tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

