Nancy Brilli | Ho provato anche l' ipnosi però non ha funzionato Mi è stato detto di non continuare Cos' è successo

Nancy Brilli è stata ospite di “Da noi. a ruota libera” nella puntata di oggi, domenica 19 ottobre. L’attrice, attualmente concorrente di Ballando con le stelle, ha raccontato la sua esperienza nel programma, ma anche momenti profondi della sua vita privata: il dolore per la perdita della madre e. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

A "Da Noi… a Ruota Libera" ospiti Carlo Aloia, Nancy Brilli, Hélène Ehret, Claudio Gioè, Elisa Isoardi @francifialdini - X Vai su X

"Volevo portare la pagella a mamma e mi hanno portata al cimitero. E non ho parlato per due anni" Nancy Brilli, da bambina, ha vissuto in modo traumatico la morte della madre. L’attrice ha raccontato che inizialmente non credeva a quella tragedia. Quando h - facebook.com Vai su Facebook

Nancy Brilli, chi sono i genitori/ “Mamma morì quando avevo 10 anni, con papà rapporto complicato” - Nancy Brilli a cuore sul rapporto coi genitori, affronta il dramma della morte della madre quando aveva dieci anni e il distacco del padre ... Si legge su ilsussidiario.net

“Non ho parlato per 2 anni. Mamma stava male, mi hanno portata via. Volevo portarle la pagella, hanno detto che era al cimitero”: lo choc di Nancy Brilli - L'attrice si confida con Francesca Fialdini: "Volevo portarle la pagella, mi dissero che era al cimitero. Segnala ilfattoquotidiano.it

Nancy Brilli racconta il dolore che ha cambiato la sua vita: “per un anno non ho parlato” - A Ballando con le stelle Nancy Brilli apre il suo cuore e racconta di uno dei dolori più grandi della sua vita ... Lo riporta ultimenotizieflash.com