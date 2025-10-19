Nancy Brilli | Giudicate il ballo non le persone

Nancy Brilli ha scelto il tempo giusto per prendersi la scena fuori pista. Dopo tre sabati di Ballando con le stelle, l’attrice — in coppia con il maestro Carlo Aloia — rivendica il diritto a divertirsi e alza il livello della discussione sulla giuria, mettendo a nudo ciò che, a suo avviso, guasta l’atmosfera del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nancy Brilli: “Giudicate il ballo, non le persone”

