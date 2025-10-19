Nancy Brilli a Ballando con le Stelle | Voglio divertirmi Ma certi giudici sembrano bulli

L’attrice romana Nancy Brilli, tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana, è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. In coppia con il ballerino professionista Carlo Aloia, Brilli ha deciso di mettersi in gioco, pur consapevole delle insidie di un programma dove i riflettori non sono puntati solo sul ballo, ma anche sui giudizi, spesso taglienti, della giuria. Ospite di Francesca Fialdini a Da noi. a ruota libera, Nancy ha parlato della sua esperienza nel talent show e ha commentato senza filtri alcune critiche ricevute dai giudici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: “Voglio divertirmi. Ma certi giudici sembrano bulli”

Altre letture consigliate

A "Da Noi… a Ruota Libera" ospiti Carlo Aloia, Nancy Brilli, Hélène Ehret, Claudio Gioè, Elisa Isoardi @francifialdini - X Vai su X

"Volevo portare la pagella a mamma e mi hanno portata al cimitero. E non ho parlato per due anni" Nancy Brilli, da bambina, ha vissuto in modo traumatico la morte della madre. L’attrice ha raccontato che inizialmente non credeva a quella tragedia. Quando h - facebook.com Vai su Facebook

Nancy Brilli contro Lucarelli e Mariotto: “Scorbutici che fanno i bulli, a Ballando attaccano sul personale” - L’attrice, ora in gara nel programma di Milly Carlucci, ha detto la sua su Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, ... Riporta fanpage.it

Nancy Brilli attacca Selvaggia Lucarelli e Mariotto: “Scorbutici, fanno i bulli”/ “I commenti sul personale…” - Nancy Brilli a Da Noi a Ruota Libera, dalla giuria di Ballando con le stelle 2025 alle toccanti parole sulla mamma e il figlio Francesco. Come scrive ilsussidiario.net

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli: «Voglio divertirmi. I giurati? Certi commenti da bulli non li accetto» - ... Secondo msn.com