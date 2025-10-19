Nadia massacrata dall’ex compagno morta dopo 3 mesi di agonia a Bologna

È morta dopo quasi tre mesi di ricovero e di agonia in ospedale Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina picchiata e accoltellata lo scorso 27 luglio a Bologna dal suo ex compagno 44enne, Redouane Ennakhali, anch’egli cittadino marocchino e già noto alle forze dell’ordine. La donna - come riporta l’edizione felsinea de "Il Resto del Carlino" - non è sopravvissuta alle ferite riportate. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nadia massacrata dall’ex compagno, morta dopo 3 mesi di agonia a Bologna

