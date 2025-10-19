Nadia Khaidar muore dopo quasi tre mesi | ipotesi di omicidio per l’ex

Una donna di 50 anni, Nadia Khaidar, non è sopravvissuta alle ferite riportate in un’aggressione avvenuta a Bologna a fine luglio. Dopo quasi tre mesi di ricovero, il suo cuore si è fermato. L’ex compagno, Redouane Ennakhali, già arrestato, vedrà l’ipotesi di reato riformulata in omicidio, secondo gli sviluppi investigativi. L’agonia e l’addio Il tempo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Nadia Khaidar muore dopo quasi tre mesi: ipotesi di omicidio per l’ex

