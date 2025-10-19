Nadia Khaidar muore dopo quasi tre mesi | ipotesi di omicidio per l’ex

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 50 anni, Nadia Khaidar, non è sopravvissuta alle ferite riportate in un’aggressione avvenuta a Bologna a fine luglio. Dopo quasi tre mesi di ricovero, il suo cuore si è fermato. L’ex compagno, Redouane Ennakhali, già arrestato, vedrà l’ipotesi di reato riformulata in omicidio, secondo gli sviluppi investigativi. L’agonia e l’addio Il tempo, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

nadia khaidar muore dopo quasi tre mesi ipotesi di omicidio per l8217ex

© Sbircialanotizia.it - Nadia Khaidar muore dopo quasi tre mesi: ipotesi di omicidio per l’ex

Leggi anche questi approfondimenti

nadia khaidar muore dopoMassacrata di botte e accoltellata dall'ex per un «no», Nadia muore dopo tre mesi di agonia: l'uomo era in Italia senza permesso di soggiorno - È morta dopo quasi tre mesi di ricovero in ospedale Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina picchiata e accoltellata dal suo ex compagno 44enne, anch'egli cittadino marocchino ... Come scrive msn.com

nadia khaidar muore dopoBologna, accoltellata da ex dopo averlo rifiutato: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia - non è sopravvissuta alle ferite riportate nell'aggressione da parte del suo ex compagno, avvenuta lo scorso ... Da fanpage.it

nadia khaidar muore dopoBologna, picchiata e accoltellata da ex: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, picchiata e accoltellata da ex: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Nadia Khaidar Muore Dopo