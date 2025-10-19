Nadia Battocletti vince la 10 km della Corsa dei Castelli a Trieste! Mirino puntato verso gli Europei di cross
Un mese dopo i Mondiali di Tokyo, Nadia Battocletti torna in gara vincendo per dispersione la nona edizione della Corsa dei Castelli e cominciando nel migliore dei modi l’ultima fase di un 2025 sin qui trionfale. La regina del mezzofondo europeo si è imposta infatti come da pronostico nella 10 chilometri su strada andata in scena a Trieste tra il Castello di Miramare e Piazza Unità d’Italia. La campionessa continentale in carica della specialità ha completato la prova in 32:52, restando quindi abbastanza lontana dal suo record italiano (31:10 lo scorso 13 aprile in Belgio) ma dominando la competizione femminile con ampio margine sulle connazionali che hanno completato il podio Joyce Mattagliano (34:03) e Caterina Stenta (35:56). 🔗 Leggi su Oasport.it
