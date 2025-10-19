L’ opposizione del Myanmar ha deciso di compiere un salto di qualità nella gestione della propria intelligence. Il National Unity Government (NUG), che rappresenta il governo in esilio eletto democraticamente prima del colpo di Stato del 2021, sta infatti avviando un processo di integrazione tra i servizi di intelligence del Ministero degli Interni e dell’Immigrazione e quelli del Ministero della Difesa. L’obiettivo è creare un sistema coordinato e funzionale, in grado di sostenere in modo più efficace la guerra di resistenza contro la giunta militare. Fino ad oggi, la struttura informativa dell’opposizione era frammentata e dipendente da reti locali o etniche, spesso scarsamente coordinate tra loro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Myanmar, l’opposizione si organizza: una nuova intelligence per radunare i gruppi armati etnici