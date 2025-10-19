Musica arte e socialità | due progetti gratuiti per il doposcuola a Terricciola

Un doposcuola gratuito, musicale e creativo per tutti i bambini delle scuole primarie del Comune di Terricciola. Da lunedì 20 ottobre prende ufficialmente il via 'Fare musica', il nuovo progetto promosso dal Comune in collaborazione con la Filarmonica San Martino di Selvatelle, che trasforma il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

