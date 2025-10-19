Musica a tutto volume e alcolici tutta la notte 120 illeciti nei quartieri della movida romana
Schiamazzi e alcol tutta la notte. Sono alcuni degli illeciti accertati a Roma nei quartieri della movida notturna. È l'esito dei serrati controlli eseguiti durante il fine settimana da parte della polizia locale di Roma Capitale su tutto il territorio, per garantire la sicurezza stradale e il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo il “tutto esaurito” della prima data della rassegna dedicata alla musica d’autore del Catomes Tot, venerdì 24 ottobre tocca a Graziano Romani. Il cantautore emiliano presenta in esclusiva il suo nuovo album “Looking Ahead”, il diciannovesimo della sua - facebook.com Vai su Facebook
Alcolici ai minorenni e musica a tutto volume, noto locale chiuso per 15 giorni - Il provvedimento è scattato nell’ambito delle attività di controllo preventivo promosse dal Questore di Prato, ... Segnala lanazione.it
Alcol ai minorenni e musica a tutto volume: chiuso bar a Trastevere - Resterà chiusa per quindici giorni l’attività commerciale nel cuore della movida a Trastevere. romatoday.it scrive
Protesta dei residenti in centro: “Schiamazzi e musica a tutto volume. Discoteca nel palazzo” - Macerata, 14 gennaio 2025 – “Schiamazzi e musica a tutto volume che fa tremare i vetri fino a notte fonda: come si fa ad aprire una discoteca negli ex magazzini di un palazzo in centro, in un vicolo ... Segnala ilrestodelcarlino.it