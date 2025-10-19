Il Festival Music & Wine, giunto alla 35esima edizione sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, torna in città con il consueto appuntamento autunnale dei ’ Concerti del Granduca ’ nella Sala Azzurra dell’hotel Granduca a Grosseto. Oggi alle 17.30 saranno la voce del soprano Paola Matarrese e l’arpa di Agatha Bocedi ad essere protagoniste con il delizioso programma ’In un salotto parigino’ che spazierà dai fasti della ’Ville Lumière’ di primo ottocento fino al repertorio scherzoso del cafè-chantant per un pomeriggio di assoluto relax. Un piacevole percorso musicale, quello proposto dalle due musiciste emiliane, che avrà inizio con tre fra le più conosciute arie di Mozart per poi passare attraverso autori quali Salzedo, Rossini, Tournier, Ravel e concludersi poi con l’esilarante ’La dive de l’Empire’ di Erik Satie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Music & Wine’. Salotto parigino al ’Granduca’