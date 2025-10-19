Muqbel Barghouti | Per mio fratello un processo politico

Muqbel Barghouti, fratello di Marwan, detenuto palestinese nelle carceri israeliane, ha parlato ai giornalisti de “La Republlica”. Di seguito le sue parole. Maqbel Barghouti: “Non spezzeranno mio fratello a forza di botte”. “Mio fratello Marwan è come il popolo palestinese, non lo spezzeranno a forza di botte. Però in carcere possono ucciderlo, siamo molto preoccupati”. Parla con La Repubblica Muqbel Barghouti, fratello minore del più popolare leader palestinese, Marwan Barghouti, 66 anni, dal 2002 in carcere per scontare cinque ergastoli perché per Israele è un terrorista. Per la famiglia Barghouti, “è stato un processo politico, senza alcuna prova”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Muqbel Barghouti: “Per mio fratello un processo politico”

