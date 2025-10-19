Muore poco dopo la madre Anna Luisa Addio al consigliere FdI Rambelli
Doveva essere la sua giornata, quella di ieri, sabato 18 ottobre, data scelta per festeggiare la conclusione della raccolta di firme promossa in prima persona per assicurare più sicurezza alla sua città, Bagnacavallo. I suoi compagni di banchetto avevano già iniziato a mandargli messaggi, sorpresi dal ritardo che stava accumulando. Ma Gianfranco Rambelli, consigliere comunale, a quei messaggi non ha mai risposto. Il suo cuore aveva smesso di battere qualche ora prima, intorno alle 22 di venerdì, dopo essere rientrato a casa, in via Bagnoli Superiore, e aver scoperto la madre con la quale viveva, Anna Luisa Baldini, classe 1937, accasciata e probabilmente già senza vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
