Muore a 23 anni ucciso con una coltellata lo choc degli amici | Non era capace di fare male a nessuno

Ancona, 19 ottobre 2025 – Si avvicinano all’auto per tornare a casa dopo un giro nei locali della città di Perugia. Prima una discussione, poi gli spintoni, le urla e il fendente dritto al cuore. Poi il fuggi fuggi, il suono delle sirene. La corsa disperata dei sanitari quando però per Hekuran Cumani, 23enne fabrianese (di origini albanesi), fisico atletico e robusto non c’era più nulla da fare. Disperato il fratello che, probabilmente nel tentare di difendere ‘Eku’, è rimasto ferito alla gamba. Ad assassinarlo sarebbe stato un giovane con cui sarebbe nata una discussione poco prima, all’interno di uno dei locali dove la vittima ha trascorso la serata con gli amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

