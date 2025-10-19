Muore a 17 anni nell’incidente | Pistoia non ce l’ha fatta il giovane coinvolto in uno scontro
Pistoia, 19 ottobre 2025 – Lutto a Pistoia per la morte di un ragazzo di 17 anni coinvolto in un tragico incidente stradale nella serata di sabato 18 ottobre, intorno alle 19.30. Accade in via Dalmazia. Il 17enne era in sella alla sua moto quando c’è stato lo scontro con un’auto. Un impatto violentissimo. Il ragazzo è caduto pesantemente sull’asfalto. La gente della zona, gli automobilisti di passaggio, hanno dato subito l’allarme. In poco tempo sono arrivate due ambulanze della Croce Verde di Pistoia e l’ambulanza del 118. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime ed il personale medico lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
