Muffin con insetti nelle scuole Sica | Chiesto ritiro e controlli orgogliosi delle nostre mense

Muffin con insetti nelle scuole

Il Comune di Pontecagnano Faiano interviene dopo il caso scoppiato dei muffin con all’interno insetti distribuiti, nei giorni scorsi, in alcune scuole che, inevitabilmente, ha scatenato polemiche anche sui social.La denunciaAd intervenire è direttamente l’assessore alla pubblica istruzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

