Muffa sul pane o sulla marmellata? Se fai questo errore rischi la salute
Capita a tutti: apri la dispensa o il frigorifero e scopri che il pane che avevi comprato pochi giorni fa presenta delle macchie verdastre, oppure la marmellata mostra un velo biancastro in superficie. La tentazione è immediata: rimuovere la parte ammuffita e consumare il resto. Errore! La formazione di muffa sugli alimenti è un fenomeno naturale legato alla conservazione inadeguata o al superamento dei tempi di consumo ottimali. Quando facciamo la spesa, tendiamo a concentrarci sulle quantità giuste e sulla composizione equilibrata del carrello, ma spesso sottovalutiamo l’importanza cruciale delle modalità di conservazione domestica. 🔗 Leggi su Cultweb.it
