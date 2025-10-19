Moviola Roma Inter la Gazzetta dello Sport boccia Massa! Ecco cosa ha sbagliato secondo il quotidiano

Inter News 24 Moviola Roma Inter, la Gazzetta dello Sport boccia Massa nella prestazione dell’Olimpico! Il quotidiano valuta questi errori per il fischietto. Non convince la direzione arbitrale di Davide Massa in Roma-Inter, valida per la settima giornata di Serie A. La Gazzetta dello Sport giudica in maniera severa la prestazione del direttore di gara, assegnandogli un voto 5 e parlando di gestione “ confusa e troppo discontinua ”. « Gara molto brusca: va bene. Ma lui fischia troppo e poi posticipa, gestisce, si astiene da sanzioni giuste nei momenti opportuni finendo per rincorrere la partita », si legge sul quotidiano milanese, che evidenzia come Massa non sia riuscito a mantenere un metro di giudizio coerente nel corso dei novanta minuti all’Olimpico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Moviola Roma Inter, la Gazzetta dello Sport boccia Massa! Ecco cosa ha sbagliato secondo il quotidiano

Argomenti simili trattati di recente

Roma-Inter, la moviola - Cartellini, Massa cambia metro a gara in corso. Manca il secondo giallo a NDicka - X Vai su X

Moviola Fiorentina-Roma, Tsimikas non è punibile. Pablo Marì a rischio rosso - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Inter, moviola: il fuorigioco sul gol di Bonny e i cartellini nel taschino per 70', graziato Ndicka - La prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Olimpico nell’anticipo di serie A Roma- Lo riporta sport.virgilio.it

Moviola Roma-Inter, Gazzetta: “Bastoni ha rischiato. Massa flop: fischia troppo e…” - Inter perché spezzetta troppo il gioco ma anche per un altro motivo ... msn.com scrive

Inter, questo Bonny è devastante. “Ad Appiano e durante la sosta è emerso che…” - Yoan Bonny ha permesso all'Inter di battere la Roma e di collezionare la sesta vittoria di fila ... msn.com scrive