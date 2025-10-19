Moviola Roma Inter dal Corriere dello Sport non soddisfatti dell’arbitraggio di Massa | Poco lineare
Inter News 24 Moviola Roma Inter, dal Corriere dello Sport il giudizio sull’arbitraggio del big-match della settima giornata. Sul quotidiano rimandato Massa: i motivi. Il Corriere dello Sport ha analizzato la direzione di gara di Davide Massa in Roma-Inter, terminata 1-0 per i nerazzurri grazie al gol di Ange-Yoan Bonny, assegnandogli un voto di 5.5. Il quotidiano riconosce al direttore di gara di Imperia l’assenza di errori determinanti, ma evidenzia come la gestione complessiva del match sia stata “ discontinua e non sempre coerente ” con il metro di giudizio scelto nei primi minuti. « Massa non commette gravi errori, ma in una gara ruvida e piena di contatti fin dall’inizio, non riesce a mantenere un metro lineare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Roma-Inter, la moviola - Cartellini, Massa cambia metro a gara in corso. Manca il secondo giallo a NDicka - X Vai su X
Moviola Fiorentina-Roma, Tsimikas non è punibile. Pablo Marì a rischio rosso - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Inter, moviola: il fuorigioco sul gol di Bonny e i cartellini nel taschino per 70', graziato Ndicka - La prova dell’arbitro ligure Davide Massa all’Olimpico nell’anticipo di serie A Roma- Si legge su sport.virgilio.it
Moviola CdS - Massa non commette gravi errori, ma non riesce a mantenere un metro lineare" - "Massa non commette gravi errori, ma in una gara ruvida, piena di contatti fin dall'inizio, non riesce a mantenere un metro lineare". Secondo msn.com
Roma-Inter, la moviola: regolare il gol di Bonny, è tutto buono. C'era davvero la mano di Acerbi? Tutti gli episodi - Subito in vantaggio l'Inter, ma è regolare il gol di Bonny che parte in ... Riporta eurosport.it