Inter News 24 Moviola Roma Inter, dal Corriere dello Sport il giudizio sull’arbitraggio del big-match della settima giornata. Sul quotidiano rimandato Massa: i motivi. Il Corriere dello Sport ha analizzato la direzione di gara di Davide Massa in Roma-Inter, terminata 1-0 per i nerazzurri grazie al gol di Ange-Yoan Bonny, assegnandogli un voto di 5.5. Il quotidiano riconosce al direttore di gara di Imperia l’assenza di errori determinanti, ma evidenzia come la gestione complessiva del match sia stata “ discontinua e non sempre coerente ” con il metro di giudizio scelto nei primi minuti. « Massa non commette gravi errori, ma in una gara ruvida e piena di contatti fin dall’inizio, non riesce a mantenere un metro lineare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Roma Inter, dal Corriere dello Sport non soddisfatti dell’arbitraggio di Massa: «Poco lineare»