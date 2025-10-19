Moviola Roma Inter Calvarese giudica buono l’arbitraggio di Massa L’analisi dell’ex arbitro
Inter News 24 Moviola Roma Inter, Calvarese ha giudicato come buono l’arbitraggio di Massa del match. L’analisi dell’ex arbitro tra le colonne di Tuttosport. Nella consueta colonna della Moviola su TuttoSport, Gianpaolo Calvarese ha analizzato la prova di Davide Massa in Roma-Inter, terminata 1-0 per i nerazzurri grazie al gol decisivo di Ange-Yoan Bonny. L’ex arbitro ha promosso la direzione del fischietto ligure, descrivendola come « una buona prestazione in una gara molto tesa e combattuta ». « Davide Massa dirige bene Roma-Inter, il primo big match della propria stagione di Serie A – scrive Calvarese –. 🔗 Leggi su Internews24.com
