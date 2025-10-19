Movimento oltre la malattia Torna il progetto Dance Well

Da martedì torna a Recanati " Dance Well – Movement and research for Parkinson ", progetto per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati di Parkinson e delle persone con ridotte capacità motorie, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e per la lettura nell’ambito del progetto "Infinite letture" su iniziativa del Comune di Recanati e dell’Amat, con la collaborazione di Sistema Museo, della Regione Marche e del Comune di Bassano del Grappa attraverso il suo CSC Centro per la Scena Contemporanea. L’aula magna del palazzo comunale ospiterà fino al mese di dicembre con cadenza settimanale tutti i martedì le lezionipratiche di Dance Well, gratuite per i partecipanti, condotte da Desirée Catone, Gloria De Angeli, Sara Gagliardini, Leila Ghiabbi, Sara Lippi, Sofia Magnani, Masako Matsushita, Silvia Pipponzi, Cecilia Ventriglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Movimento oltre la malattia. Torna il progetto "Dance Well"

