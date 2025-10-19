Mountain Bike sul podio della Roc D' Azur Paez e Gualandi
Montemurlo,19 ottobre 2025 - Sono finiti entrambi sul podio della Roc d’Azur Leonardo Paez e Chiara Gualandi, biker del Team Soudal di Montemurlo, ed erano più di 10 anni che questo non avveniva nella famosa classica francese nella zona del Fréjus. Per Paez e per la Gualandi al debutto assoluto nella gara francese, due splendidi terzi posti, nelle due prove più prestigiose del grande festival di Frèjus – la Škoda Roc Marathon e la Roc d’Azur CIC – in un weekend che ha unito esperienza, talento e la solidità di un gruppo sempre più protagonista nel panorama internazionale. Paez a 43 anni ha conquistato due podi, prima il terzo posto nella Škoda Roc Marathon (104 km e 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gaga Bike - Mountain Bike Shop - facebook.com Vai su Facebook
Gioele scatenato nell'evento simbolo del calendario internazionale di mountain bike - La stagione di Gioele De Cosmo si avvia verso l’epilogo e il forte atleta mappanese non poteva chiedere di più dalla Roc d’Azur, la più grande festa della mountain bike a livello europeo. Secondo giornalelavoce.it
LA ROCK MARATHON A ALLEMAN, MA DE COSMO E PAEZ SALGONO SUL PODIO - Base Nature (Francia): L'edizione 2025 della Roc Marathon è stata vinta nettamente dal belga Wout Alleman, rider che tra l'altro risulta iscritto ... Da pianetamountainbike.it
Mountain bike, tris di podi per la Taddei Factory Team di Santa Croce sull'Arno - Gloria e fango per le condizioni meteo avverse per la Taddei Factory Team di S. Secondo lanazione.it