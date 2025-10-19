Motori Valentino Rossi vince l’8 ore di Indianapolis
Roma, 19 ott. (askanews) – Valentino Rossi ha vinto l’8 Ore di Indianapolis con la BMW del team WRT, 17 anni dopo il suo successo in MotoGP sullo stesso circuito. Un trionfo dal sapore simbolico, in una gara segnata dal maltempo e da continui colpi di scena, che consegna al “Dottore” un nuovo capitolo della sua leggendaria carriera. La corsa è stata interrotta per pioggia e fulmini, poi ripresa sotto Safety Car. Proprio in quel momento il team WRT ha indovinato la strategia perfetta, azzardando il cambio gomme al momento giusto e guadagnando la testa della gara. Rossi ha dato il suo contributo negli stint iniziali, poi ha lasciato il volante ai compagni Kelvin van der Linde e Charles Weerts, portando la BMW #46 fino al traguardo e alla vittoria finale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
