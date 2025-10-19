MotoGP | Raul Fernandez vince in Australia
Lo spagnolo Raul Fernandez ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP in Australia. Bezzecchi, vincitore ieri della gara sprint, è arrivato terzo. Alex Marquez ha concluso al quarto posto, rafforzando la sua corsa a concludere la stagione al secondo posto nel campionato del mondo. In una giornata nuvolosa a Phillip Island, il pilota Aprilia ha beneficiato di due long lap penalty scontate da un. 🔗 Leggi su Feedpress.me
