La vittoria che non ti aspetti. Lo spagnolo Raul Fernandez ha trionfato nella domenica di Phillip Island. In sella all’ Aprilia Trackhouse, è arrivato il successo in terra australiana e si tratta della prima vittoria in top-class del centauro iberico. Dopo il podio nella Sprint Race, l’iberico ha saputo approfittare del doppio long lap penalty che ha dovuto scontare Marco Bezzecchi (terzo alla fine), per prendere il largo nel corso del GP e vincere in solitaria. “ Sinceramente, pensavo che avevo la possibilità di fare podio, ma non di vincere. Bezzecchi andava fortissimo io non come lui, visto quanto era accaduto ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Raul Fernandez: “La più bella gara della mia carriera. Devo ringraziare Brivio e Sterlacchini”