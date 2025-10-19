MotoGp | prima vittoria di Fernandez in Australia

AGI - L' Aprilia  ha coronato un  weekend trionfale in Australia: dopo il successo di  Marco Bezzecchi  nella  Sprint, è arrivata la  prima vittoria nella MotoGP  per  Raul Fernandez. Secondo posto per la  VR46 Ducati  di  Fabio Di Giannantonio  che ha recuperato dalla decima posizione, terza casella sullo schieramento, terzo proprio Bezzecchi malgrado i due long lap penalty tra il quinto e il settimo giro. Sul  circuito di Phillip Island  è arrivato così il  primo squillo  del  24enne spagnolo  che nel 2021 era stato  vicecampione del mondo nella Moto2.   Fernandez  fa parte del  team Trackhouse  della casa italiana, diretto da  Davide Brivio. 🔗 Leggi su Agi.it

